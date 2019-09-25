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Медведев наградил почетной грамотой правительства ряд российских сенаторов 

РИА Новости 1 час назад
Российских сенаторов наградили грамотами
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил почетной грамотой правительства российских сенаторов, в том числе Андрея Турчака и Виктора Бондарева, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность", — говорится в документе.
Почетной грамотой наградили также сенаторов Владимира Бекетова и Александра Ракитина. Кроме того, правительство объявило благодарность Дмитрию Василенко, Андрею Епишину, Вячеславу Тимченко, Мурату Хапсирокову.
Медалью Петра Столыпина II степени награжден сенатор Николай Рыжков "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально — экономического развития страны".
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Политика , Дмитрий Медведев , Николай Рыжков , Андрей Турчак , Мурат Хапсироков , Владимир Бекетов , Петр Столыпин , Вячеслав Тимченко , Виктор Бондарев , Александр Ракитин , Андрей Епишин , Дмитрий Василенко
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