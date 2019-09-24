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Медведев в курсе обращения актеров по «московскому делу» 

ТАСС 55 минут назад
Медведев в курсе обращения актеров по «московскому делу»
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в курсе обращения актеров и режиссеров, которые попросили его прекратить преследование фигурантов так называемого московского дела. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
"Письмо видели. Председатель правительства РФ в курсе этого обращения", — сказал он.
Представители творческой интеллигенции, среди которых режиссеры Андрей Звягинцев и Авдотья Смирнова, актеры Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Константин Хабенский, Максим Виторган и Анатолий Белый, писатель Людмила Улицкая и другие, подписали письмо, адресованное Медведеву. В своем обращении они приветствовали освобождение из-под стражи актера Павла Устинова, но требуют прекращения уголовного преследования остальных фигурантов "московского дела".
Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. По нему были арестованы 15 человек, несколько из них уже получили приговоры в виде различных сроков лишения свободы.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Андрей Звягинцев , Максим Виторган , Лия Ахеджакова , Людмила Улицкая , Ксения Раппопорт , Анатолий Белый , Константин Хабенский , Авдотья Смирнова , Чулпан Хаматова , Правительство РФ , МВД
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