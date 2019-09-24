Пять недель и труба: кто перекроет «Северный поток-2»

В Совфеде ответили на план Трампа и Дуды по остановке «Северного потока — 2»

«Ни Польша, ни США не могут воспрепятствовать реализации проекта, но будут пытаться притормозить строительство. Но вряд ли Западная Европа с этим не смирится», — заявил сенатор.

Он добавил, что в российском газе сильно заинтересована Германия . А Польшу сенатор назвал марионеткой США, повторяющей слова «старшего брата».

Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Польши Анджей Дуда сошлись во мнении, что строительство российского газового трубопровода «Северный поток — 2» необходимо остановить. Этот проект подрывает безопасность Европы, считают президенты.

По словам представителя Белого дома, лидеры двух стран во время переговоров затронули вопросы развития сотрудничества в областях обороны, безопасности и энергетики. Собеседники обсудили также влияние строящегося российского проекта на энергетическую безопасность Европы.

«Главы государств назвали газопровод «Северный поток — 2» угрозой энергобезопасности Европы», — сообщил Гидли, добавив, что президенты договорились искать совместно пути для остановки проекта.

Трамп и ранее не раз критиковал планы России и Германии по строительству «Северного потока — 2». «Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод», — говорил Трамп еще в июне.

Ждать недолго осталось

Российские эксперты также активно комментируют заявления Трампа и Дуды по поводу «Северного потока — 2». В беседе с RT эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Польша действительно во всех начинаниях будет поддерживать США, а Штаты, в свою очередь, Польшу.

«Все это элементы американской стратегии, где Польше выделяется роль главного сдерживателя. Она должна стать барьером по отношению к России и провокатором по отношению к Германии», — отметил Брутер.

Окончание строительства «Северного потока — 2» запланировано на конец 2019 года. Строительство последней заключительной части газовой трубы зависит от разрешения властей Дании.

Ранее 19 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил шансы достроить «Северный поток — 2» к концу года. Он заявил, что шансы остаются, поскольку осталась меньше пятой части работ, однако скорость процесса упирается в решения датских властей. Миллер также отметил, что на строительство датского участка всего требуется пять недель.

«Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении», — заявил Миллер.

Он также подчеркнул, что строительство ведется строго по графику.

Газ подрывает доверие

Власти Германии с переменным успехом обороняются от претензий Трампа и его сторонников, считающих идею строительства «Северного потока — 2» в обход Украины политической ошибкой.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле 7 сентября выразил мнение по поводу саботирования «Северного потока — 2», сообщала Die Welt. По его мнению, саботирование проекта окольными путями является неразумным решением.

Шойбле считает, что позиция ФРГ привела к подрыву доверия со стороны восточноевропейских партнеров к Германии. Он утверждает, что критика «Северного потока — 2» может нанести вред не только Германии, но и всей Европе.

Диаметрально противоположной точки зрения придерживается президент Украины Владимир Зеленский . Угрозу всей Европе представляет как раз «Северный роток — 2», уверен Зеленский. Свое мнение он выразил на совместной с польским президентом Анджеем Дудой пресс-конференции 31 августа.

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — приводит слова главы Украины телеканал «112 Украина», который вел трансляцию разговора глав двух государств с журналистами.

Владимир Зеленский добавил, что обе страны выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина.

В России настаивают на том, что российский газ не представляет угрозы Европе. Просто Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям сжиженный газ из США.

Польша пытается стать региональным газовым хабом. Власти намерены продавать Украине американский газ, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление «Польской нефтяной и газовой компании» (PGNiG).