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Россия выразила США протест из-за невыдачи виз 

Lenta.ru 1 час назад
Москва выразила протест из-за невыдачи американских виз членам российской делегации в Генассамблее ООН. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова сообщает «Интерфакс».
Рябков рассказал, что заместителя посла США в РФ вызвали в МИД и выразили ему официальный протест российской стороны.
«Беспрецедентная ситуация с невыдачей виз официальным членам российской делегации, направлявшимся на сессию Генеральной ассамблеи, а также экспертам нашей делегации и другим лицам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел на это важное мероприятие, вызывает у нас глубокое возмущение», — приводит агентство слова дипломата.
Ранее о том, что десять российских политиков не получили визы, сообщил один из представителей делегации — сенатор Константин Косачев. Он назвал это «возмутительной акцией, не имеющей объяснений и оправданий». Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября.
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Комментарии193
Политика , Видео , Сергей Рябков , Константин Косачев , Генассамблея ООН , МИД , Совет Федерации , Интерфакс , Москва , США
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