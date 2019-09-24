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В Кремле не исключили жёсткой реакции на отказ США в визах на ГА ООН 

RT на русском + ещё 5 58 минут назад
В Кремле не исключили жесткой реакции на выходку США
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.
«Ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идёт о двусторонних отношениях, речь идёт об обязательствах США», — сказал Песков.
По его словам, ситуация требует достаточно жёсткой реакции и со стороны России, и со стороны ООН.
«Наши дипломаты работают, и американский посол приглашён, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры», — добавил Песков.
Ранее член Совета Федерации Константин Косачёв рассказал, что среди не получивших визы США членов российской делегации, которые намеревались поехать на ГА ООН, семь сотрудников МИД России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию возмутительным примером «неуважения Соединёнными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию».
По словам Захаровой, «очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций» станет центральной темой переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео в Нью-Йорке.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Сергей Лавров , Константин Косачев , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Совет Федерации , США
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