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Зеленский подписал закон, наделяющий его правом единолично утверждать план обороны Украины 

ТАСС + ещё 3 52 минуты назад
Зеленский сможет сам утверждать план обороны Украины
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины", которым глава государства наделяется полномочиями по утверждению плана обороны страны.
"Возвращен с подписью президента", — сказано в информации к закону, размещенном на сайте Верховной рады.
Этот закон был принят парламентом Украины 20 сентября.
В пояснительной записке отмечается, что документ позволит закрепить на законодательном уровне "необходимость разработки и утверждения президентом Украины Плана обороны Украины и утверждения его структуры".
Предоставление президенту единоличного права утверждения плана обороны ранее вызвало замечания со стороны оппонентов действующей власти. Так, еще в день принятия документа в первом чтении 12 сентября депутат от фракции "Батькивщина" (лидер — Юлия Тимошенко), экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко выступил с предложением о том, чтобы план обороны Украины рассматривал и утверждал Совет национальной безопасности и обороны.
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Комментарии
Политика , Армия , В мире , Конфликты , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Валентин Наливайченко , СБУ , Верховная Рада
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