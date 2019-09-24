Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на пресс-секретаря политика Юрия Кирасира.

Как отмечается, адвокаты Януковича планируют добиться привлечения к уголовной ответственности всех причастных к организации политического преследования бывшего президента.

По словам Кирасира, введенные санкции были незаконными и безосновательными, а их отмена является весомым поводом для реабилитации Януковича, "незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе ".

При этом пресс-секретарь не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

Ранее сообщалось, что адвокат рассказал о мерах по возвращению Януковича на Украину.