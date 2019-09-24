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Суд ЕС отменил санкции против Януковича 

Газета.Ru + ещё 8 36 минут назад
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Фото: РИА Новости
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на пресс-секретаря политика Юрия Кирасира.
Как отмечается, адвокаты Януковича планируют добиться привлечения к уголовной ответственности всех причастных к организации политического преследования бывшего президента.
По словам Кирасира, введенные санкции были незаконными и безосновательными, а их отмена является весомым поводом для реабилитации Януковича, "незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе".
При этом пресс-секретарь не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.
Ранее сообщалось, что адвокат рассказал о мерах по возвращению Януковича на Украину.
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Виктор Янукович , ЕС
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