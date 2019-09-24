ЦИК подведет итоги единого дня голосования 25 сентября

ЦИК РФ на заседании в среду подведет итоги единого дня голосования, прошедшего 8 сентября во всех регионах России . Это следует из проекта повестки заседания Центризбиркома, опубликованного во вторник на официальном сайте комиссии.

Согласно этому документу, первым пунктом повестки члены ЦИК намерены рассмотреть вопрос "об итогах избирательных кампаний в единый день голосования 8 сентября 2019 года", докладчиком по нему выступит глава комиссии Элла Памфилова

Кроме того, в повестку заседания предполагается внести обсуждение "ситуации, связанной с проведением выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга".