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В Госдуме предложили «жесткий ответ» США на отказ в выдаче виз 

Рамблер + ещё 125 1 час назад
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сменить представителей посольства США в России после отказа выдать визы представителям делегации для поездки на Генассамблею ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей странице в Facebook, что нескольким членам российской делегации, планирующим посетить заседание генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, было отказано в получении американских виз. По ее словам, американская сторона ссылается на сроки подачи документов, однако все было подано вовремя.
«Я считаю, что это нарушение международных обязательств, которые США на себя взяли, когда подписали соглашение о размещении штаб-квартиры ООН. Ответные действия России должны быть максимально жесткими», — заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Он также отметил, что необходимо заменить сотрудников посольства США на «более компетентных».
«Надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной Ассамблеи, это совершенно разные мероприятия. Если они в этом не разобрались, то, мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается», — уверен Толстой
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Политика , Ближний Восток , Видео , Петр Толстой , Мария Захарова , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Госдума , США
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