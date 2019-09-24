В Госсовете Крыма распределили должности 

Депутаты крымского парламента сформировали президиум Госсовета РК. Первым заместителем председателя ГС РК, председателем комитета по госстроительству и местному самоуправлению снова стал Ефим Фикс. На своих местах остались вице-спикер Эдип Гафаров и Владимир Бобков. Еще одним замом назначена Алла Пономаренко.
Председателем комитета по строительству, транспорту и ТЭК стал Леонид Бабашов. А комитета по соцполитике и делам ветеранов — Сергей Богатыренко от фракции КПРФ. Культурой и вопросами охраны культурного наследия займется представитель ЛДПР Николай Волков.
Комитетом по имущественным и земельным отношениям снова будет руководить Евгения Добрыня. Бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политикой займется Ольга Виноградова. А жилищной политикой и ЖКХ — Алексей Гусев. Главой комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства стала Оксана Доброрез. А председателем комитета по информационной политике, информационным технологиями и связи — Иван Манучаров. Юрий Мигаль стал председателем комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий.
Анна Рубель возглавила комитет по вопросам здравоохранени, Алексей Черняк — по туризму, курортам и спорту, Сергей Трофимов — по законодательству, Георгий Шаповалов — по экологии и природным ресурсам, Александр Шувалов — по образованию, науке, молодежной политике от патриотическому воспитанию.
Комитет по межнациональным депутаты преобразовали в комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии. Его возглавил Юрий Гемпель.
Сенатором от органа законодательной власти республики вновь стал Сергей Цеков.