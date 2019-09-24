Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратуре хотят добавить полномочий 

Парламентская газета + ещё 1 24 сентября 2019
Генпрокуратуре хотят добавить полномочий
Фото: TWITTER.COM/GENPROC
За Генпрокуратурой хотят закрепить полномочия по сбору данных о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора и публикации выбранных данных в Интернете. Соответствующий законопроект 25 сентября планирует рассмотреть Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Представит инициативу заместитель Министра юстиции РФ Вадим Витальевич Федоров.
Если она будет принята, то Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) могут дополнить положениями, предоставляющими прокурору полномочия требовать от органов следствия и дознания устранения нарушений законодательства, допущенных при приеме сообщений о преступлениях.
Прокурор также сможет разрешать споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК. В таком случае орган дознания, дознаватель, следователь или руководитель следственного органа будут обязаны в течение 24 часов уведомить об этом прокурора.
Документом также уточняется понятие «сообщение о преступлении». «Это, помимо прочего, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказано в проекте закона.
Он рассматривается Госдумой в связке с другим законопроектом, который закрепляет новый способ обработки статистической информации посредством использования государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Парламентская газета: последние новости
Государство займется учетом всех видов отходов Государство займется учетом всех видов отходов Путин: российские атомщики создали оружие, которое обеспечит стратегический баланс в мире Путин: российские атомщики создали оружие, которое обеспечит стратегический баланс в мире Косачев сообщил, что не получил визу в США для участия в Генассамблее ООН Косачев сообщил, что не получил визу в США для участия в Генассамблее ООН
Комментарии
Политика , Законопроекты , Вадим Федоров , Генпрокуратура РФ , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября4
Объявлено о начале импичмента Трампа
Объявлено о начале импичмента Трампа6
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину5
«»Просить — это точно не про Украину"
«»Просить — это точно не про Украину"
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США
Зеленский захотел «очень крутых» отношений с США55
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение