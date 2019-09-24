Генпрокуратуре хотят добавить полномочий

За Генпрокуратурой хотят закрепить полномочия по сбору данных о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, дознания и прокурорского надзора и публикации выбранных данных в Интернете. Соответствующий законопроект 25 сентября планирует рассмотреть Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Если она будет принята, то Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) могут дополнить положениями, предоставляющими прокурору полномочия требовать от органов следствия и дознания устранения нарушений законодательства, допущенных при приеме сообщений о преступлениях.

Прокурор также сможет разрешать споры о передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК. В таком случае орган дознания, дознаватель, следователь или руководитель следственного органа будут обязаны в течение 24 часов уведомить об этом прокурора.

Документом также уточняется понятие «сообщение о преступлении». «Это, помимо прочего, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказано в проекте закона.

Он рассматривается Госдумой в связке с другим законопроектом, который закрепляет новый способ обработки статистической информации посредством использования государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).

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