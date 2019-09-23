Вышинский получил должность в СПЧ

Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ по вопросам защиты прав россиян за рубежом

Он отметил, что Вышинский "по возможности будет участвовать в заседаниях комиссии, готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран".

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека провела 23 сентября рабочее совещание с участием Кирилла Вышинского. Как пишет агентство, в ходе заседания, которое провел председатель комиссии Александр Брод, была обсуждена ситуация с освобождением заключенных в России и Украине, обращения к правозащитникам из-за рубежа.

Как сообщал НСН суд в Киеве перенёс судебное заседание по делу Вышинского на 6 сентября. Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. 7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. После освобождения он заявлял, что намерен участвовать в судебном процессе.