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Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ по вопросам защиты прав россиян за рубежом 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 50 минут назад
Вышинский получил должность в СПЧ
Фото: Национальная Служба Новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству по вопросам защиты прав россиян за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода.
Он отметил, что Вышинский "по возможности будет участвовать в заседаниях комиссии, готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран".
Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека провела 23 сентября рабочее совещание с участием Кирилла Вышинского. Как пишет агентство, в ходе заседания, которое провел председатель комиссии Александр Брод, была обсуждена ситуация с освобождением заключенных в России и Украине, обращения к правозащитникам из-за рубежа.
Как сообщал НСН суд в Киеве перенёс судебное заседание по делу Вышинского на 6 сентября. Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. 7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. После освобождения он заявлял, что намерен участвовать в судебном процессе.
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Комментарии
Политика , Общество , Кирилл Вышинский , Александр Брод , Совет по правам человека , РИА Новости
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