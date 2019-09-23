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Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи 

Газета.Ru + ещё 3 46 минут назад
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Путин проведет встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, пройдети совместная встреча с лидером Филиппин Родриго Дутерте.
Песков добавил, что дата встречи с венесуэльским лидером будет оюбъявлена завтра, 24 сентября.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о встречах с Путиным.
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Политика , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Дэвид Кэмерон , Валдайский клуб , Сочи
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