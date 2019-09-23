Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Путин проведет встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, пройдети совместная встреча с лидером Филиппин Родриго Дутерте.
Песков добавил, что дата встречи с венесуэльским лидером будет оюбъявлена завтра, 24 сентября.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о встречах с Путиным.