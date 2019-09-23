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Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор 

RT на русском 1 час назад
Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вопрос мирного договора.
Как сообщил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, это будет первая встреча Мотэги с Лавровым.
«Первое — это знакомство. Также планируется обсудить широкий круг политических и экономических вопросов и, конечно, проект мирного договора», — приводит РИА Новости слова посла.
Он отметил, что договорённость относительно встречи есть на 25 сентября.
Ранее Мотэги заявил, что рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор.
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Политика , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , РИА Новости , Нью-Йорк , Япония
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