Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор

Как сообщил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, это будет первая встреча Мотэги с Лавровым.

«Первое — это знакомство. Также планируется обсудить широкий круг политических и экономических вопросов и, конечно, проект мирного договора», — приводит РИА Новости слова посла.

Он отметил, что договорённость относительно встречи есть на 25 сентября.

Ранее Мотэги заявил, что рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор.