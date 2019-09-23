Глава МИД Японии обсудит с Лавровым мирный договор 

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вопрос мирного договора.
Как сообщил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, это будет первая встреча Мотэги с Лавровым.
«Первое — это знакомство. Также планируется обсудить широкий круг политических и экономических вопросов и, конечно, проект мирного договора», — приводит РИА Новости слова посла.
Он отметил, что договорённость относительно встречи есть на 25 сентября.
Ранее Мотэги заявил, что рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор.