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В МИД анонсировали участие Путина в заседании ВЕЭС в Ереване 

RT на русском 1 час назад
Анонсирован визит Путина в Ереван
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября в Ереване.
Он отметил, что Россия и Армения «уверенно движутся по пути укрепления многопланового союзничества», страны поддерживают «интенсивный политический диалог на высоком и высшем уровне».
«Через неделю, 1 октября, президент России Владимир Путин посетит Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета», — цитирует РИА Новости Руденко.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром может быть подписан 1 октября в Ереване.
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Политика , Кавказ , Никол Пашинян , Андрей Руденко , Владимир Путин , МИД , ЕАЭС , РИА Новости , Армения , Ереван
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