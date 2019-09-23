Памфилова рассказала о судьбе электронного голосования

Памфилова: эксперимент по электронному голосованию будет продолжен в регионах в 2020 году

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что эксперимент по электронному дистанционному голосованию на следующих выборах будет проведен в тех регионах, которые проявят интерес к этой технологии. "Эксперимент [по электронному голосованию] будет продолжен в тех регионах, которые проявят к нему интерес. Что касается ЦИК, то, в свою очередь, мы планируем договориться с одним из регионов, где, с одной стороны, есть отдаленные и труднодоступные участки, а с другой — хорошие возможности для цифровизации, чтобы опробовать еще раз эту технологию", — сказала Памфилова в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник. По ее словам, для введения электронного голосования по всей стране "необходима интернетизация, цифровизация всей территории России". "Кроме того, необходимо обеспечить полную безопасность от кибератак. Если ГАС "Выборы" автономна от глобальной сети и поэтому неуязвима, то в случае с онлайн-голосованием надо думать, каким образом эту систему обезопасить от возможного внешнего вмешательства. Плюс соблюдение тайны голосования — этот процесс не аналогичен общению с онлайн-банком или налоговой службой — с одной стороны, и полной подконтрольности всего процесса голосования обществу — с другой стороны", — уточнила глава ЦИК. Она также отметила, что у людей должна остаться возможность проголосовать традиционным способом, несмотря на внедрение цифровых технологий. "Все равно многим людям важно самим прийти на участок, часто — всей семьей, заполнить бюллетень, послушать музыку, пообщаться с соседями. Купить пирожки, наконец. Надо оставить эту возможность, нельзя всех насильно загонять в новую систему", — заключила Памфилова. Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования: это округа №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

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