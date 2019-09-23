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Памфилова: графа «против всех» актуальна только при отсутствии конкуренции на выборах 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Памфилова высказалась о включении графы «против всех»
Фото: ТАСС
Появление в бюллетенях для голосования графы "против всех" актуально при ограниченном выборе среди кандидатов и отсутствии реальной конкуренции на выборах. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете" в понедельник.
"Графа "против всех" актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей. Они не видят своего кандидата, но они, как активные граждане, считают важным использовать гарантированное Конституцией право избирать. И тогда графа "против всех" — это выход, избиратели таким образом реализуют свою гражданскую позицию", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, повлияло ли отсутствие такого пункта на итоги выборов в Мосгордуму.
По ее словам, такая графа становится неактуальной, когда есть конкуренция и на выборах "представлен весь спектр, отражающий интересы избирателей".
"Что касается московских выборов, то я знаю только об одном случае, когда в одном из округов победил тезка-однофамилец более раскрученного, но незарегистрированного кандидата из другого округа. А в целом на московских выборах совсем другие причины вывели в победители тех или иных кандидатов. И отсутствие графы "против всех" здесь ни при чем", — отметила глава ЦИК.
Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Всего к выборам депутатов Мосгордумы организовали более 3,6 тыс. избирательных участков. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них — самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста.
Самовыдвиженцы в итоге получили 26 мандатов, 13 мест досталось кандидатам от КПРФ, 3 — представителям партии "Яблоко", столько же — кандидатам от партии "Справедливая Россия", явка составила 21,77%.
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Комментарии2
Политика , Элла Памфилова , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Центризбирком России , "Российская газета"
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