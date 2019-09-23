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Украина захотела изменить границу с Россией 

Рамблер + ещё 6 38 минут назад
Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры с Россией об установлении морской границы между странами, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что в 2003 году при заключении договора о российско-украинской границе морские границы не были установлены.
«Поэтому "Госгидрография" предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По мнению «Госгидрографии», установление морской границы поможет Украине полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы.
Политика , Видео , В мире , Украина , РИА Новости
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