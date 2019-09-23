Украина захотела изменить границу с Россией

Украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры с Россией об установлении морской границы между странами, передает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что в 2003 году при заключении договора о российско-украинской границе морские границы не были установлены.

«Поэтому "Госгидрография" предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению «Госгидрографии», установление морской границы поможет Украине полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской зоны, а также легально использовать морские природные ресурсы.