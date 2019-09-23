Украина захотела изменить границу с Россией

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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией 

Газета.Ru + ещё 4 40 минут назад
Украинское госучреждение "Госгидрография" выступило с предложением инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между странами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линитя так установлена и не была.
"Госгидрография" подчеркивает, что установление морских границ позволит странам в полной мере осуществлять свой суверенитет в пределах моря, а также легально использовать морские природные ресурсы.
Кроме того, в ведомстве считают, что переговоры и заключения на уровне высших должностных лиц государств позволят реализовывать права в пределах морской зоны.
Ранее сообщалось, что Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов.
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Политика , Видео , В мире , Украина
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