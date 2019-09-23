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В Госдуме пройдет круглый стол на тему борьбы с допингом 

Газета.Ru 2 часа назад
В Госдуме пройдет круглый стол по борьбе с допингом
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев заявил, что комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проведет круглый стол на тему борьбы с допингом.
23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации. Причиной стали расхождения данных, полученной организацией из базы московской антидопинговой лаборатории.
"Госдума приняла на законодательном уровне все необходимые меры для решения вопроса о предотвращении допинга в спорте. 30 сентября на площадке комитета по спорту состоится круглый стол на тему борьбы с допингом. Будем подводить промежуточные итоги и смотреть наш опыт правоприменения", — цитирует Дегтярева ТАСС.
Парламентарий отметил, что на заседание будут приглашены представители РУСАДА, Олимпийского комитета России (ОКР) и Министерства спорта.
Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался о запуске процедуры лишения статуса соответствия РУСАДА.
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Комментарии1
Политика , Михаил Дегтярев , Крейг Риди , Минспорта , Госдума , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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