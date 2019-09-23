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Россия без взяток? Зачем сокращают чиновников 

Газета.Ru 1 час назад
Россия без взяток? Зачем сокращают чиновников
Фото: Газета.Ru
Никогда такого не было и вот опять. В России анонсирована третья только за последние 10 лет волна сокращения чиновников. Логика инициаторов реформы понятна: чиновников станет меньше, платить им можно будет больше, тогда работать они будут лучше. До сих пор такая вроде бы элементарная (число чиновников легко подсчитать) и логичная реформа ни разу не давала результата. Есть ли шансы сейчас?
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся. По словам Нестеренко, если чиновников не сократить, на довольствие бюрократам до конкурентного рыночного уровня придется искать в бюджете до 100 млрд рублей в год дополнительно.
Аргумент о конкурентной зарплате госслужащих сразу вызывает большие сомнения. Народу даже чисто интуитивно кажется, что большинство чиновников у нас, мягко говоря, не бедствуют. И официальная статистика эту смутную догадку народа относительно уровня благосостояния госслужащих — по меньшей мере в министерствах — подтверждает.
По данным Росстата, средняя зарплата в федеральных органах власти в 2018 году составила 126,6 тыс. рублей. И это почти в три раза выше средней зарплаты в целом по стране: она по итогам прошлого года была 43,4 тыс. рублей. При этом в 2018 году зарплата, например, федеральных чиновников выросла на 5,4% при инфляции 4,2% — то есть, чиновникам повысили и без того вполне «рыночные» зарплаты выше уровня инфляции.
В ходе очередной реформы госуправления предполагается сократить в 2020 году 10% госслужащих в центральных аппаратах и 5% — территориальных органах министерств (а в 2021 году — довести этот показатель до 15%).
При этом чиновников, если оперировать оценками самой Татьяны Нестеренко, в России и сейчас не так уж много: лишь 1,7% всех работающих россиян. По данным на 1 июля 2019 года, которые приводит Минфин, суммарное количество чиновников в стране — 855 тысяч человек. Однако, по данным Росстата, чиновников (федеральных, региональных и муниципальных) у нас гораздо больше — порядка 2 миллионов. Такое огромное расхождение в оценках связано с тем, что Росстат считает чиновниками гораздо больше категорий госслужащих — в частности, даже охранников и обслуживающий персонал административных учреждений.
Впрочем, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов назвал заявление Минфина несколько преждевременным. «Сейчас идет обсуждение разных концепций и подходов к реформированию», — уточнил он.
Проблема в том, что до сих пор подобные меры уже применялись и не приводили к сколько-нибудь заметным результатам. Это уже третье предложение об уменьшении количества госслужащих только за последние 10 лет.
Сначала в конце 2010 года тогда еще президент Дмитрий Медведев подписал указ о поэтапном сокращении числа федеральных госслужащих на 20% в 2011-2013 годах. По факту за этот период общее число чиновников сократилось на 3,4%, а федеральных — на 5,1%. В 2015 году уже премьер-министр Медведев подписал постановление о сокращении госслужащих на 10% с 1 января 2016 года. В итоге тогда их число сократилось чуть более чем на 1,4%.
Разумеется, в пользу сокращения чиновников говорит и цифровая экономика (все больше процедур оказания госуслуг автоматизируются), и вполне понятное желание государства сделать работу госслужащих более эффективной. Что касается оплаты труда чиновников, она и сейчас выглядит вполне достойно по сравнению с другими категориями работающих россиян — особенно на фоне затяжного падения реальных доходов населения.
Опять же, на практике такое сокращение «душ» чиновников оборачивается профанацией прежде всего потому, что в регионах давно готовы к подобным решениям. Практически все ведомства специально держат некоторое число незаполненных вакансий в штатном расписании, которые при каждой новой федеральной кампании автоматически сокращают, не меняя реального количества. Но самое печальное — и качества.
Борьбе с коррупцией само по себе сокращение количества чиновников и увеличение их зарплат тоже вряд ли сильно поможет. Потому что большинство чиновников берут взятки или пытаются организовать бизнесы, пользуясь своими полномочиями, вовсе не из-за бедности и низких зарплат. Тут как раз дело в самих полномочиях — фактическая торговля должностными полномочиями или использование их в корыстных целях является одной из главных бед и проблем российского чиновничьего сословия на протяжении многих десятилетий, если не столетий.
«Кто что охраняет — тот то и имеет», — формулировал эту проблему еще в советские времена Михаил Жванецкий.
Любое разумное сокращение чиновников должно базироваться не на простой арифметике — тут уберем 10 человек, там 20, здесь 100 — а на оценке содержания и эффективности работы конкретных работников. Дефицит чиновников в разных сферах может доставить людям гораздо более значительные неудобства и проблемы, чем избыток госслужащих.
Проблема не в том, что в России слишком много чиновников. Проблема в том, что часто их функции дублируются. В том, что количество бумаг, согласований и бессмысленных совещаний зашкаливает. В том, что в стране принимаются законы, оставляющие лазейки для коррупции — хотя формально экспертиза законопроектов на потенциальную коррупционность в России действует давно. В том, что у чиновников есть рычаги, позволяющие им регистрировать и записывать на друзей, родственников и знакомых бизнесы, которые начинают занимать монопольное положение на конкретных рынках.
Не случайно работа на госслужбе или в госкомпаниях остается в числе самых популярных вариантов карьеры у российской молодежи, особенно в провинции.
Попадешь во власть — это тебе и социальный лифт, и возможность обогащения, и шанс избежать тоже существовавшего еще с советских времен шуточного проклятия «чтоб ты жил на одну зарплату». При этом в крупных городах молодые люди уже мечтают не столько о карьере госслужащего, сколько о работе в международной корпорации — так легче эмигрировать.
Разумеется, труд чиновников должен достойно оплачиваться, а работа на госслужбе должна оставаться престижной. Но и сейчас чиновников и по уровню оплаты труда, и по месту в российской социальной иерархии трудно назвать изгоями.
К слову, в организации эффективной повседневной работы государственного аппарата Россия в последние годы сделала существенный шаг вперед: те же самые МФЦ действительно помогают людям быстро и практически без проблем получать новые паспорта и справки. Но когда человек сталкивается с какой-то личной проблемой, требующей контакта с государственными органами, или пытается зарегистрировать бизнес, тут с нашим государством лучше не встречаться. Почти каждая такая встреча является для человека источником проблем и психологической травмой.
Главное, что нужно поменять в России с точки зрения реформирования госуправления — заставить чиновников всех уровней осознать, что они не хозяева страны, в руках которых судьбы людей, а представители сферы обслуживания. Что они должны людям, а не люди им. Как сантехники.
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Комментарии
Политика , Статьи , Дмитрий Медведев , Михаил Жванецкий , Татьяна Нестеренко , Олег Осипов , Росстат , Минфин
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