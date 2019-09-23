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Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку визита Путина 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
РФ и Саудовская Аравия готовят визит Путина в Эр-Рияд
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Королевства Саудовская Аравия в Москве Раид Кримли обсудили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд, а также ситуацию в Йемене и Персидском заливе, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Визит Путин в Эр-Рияд запланирован на октябрь.
"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию, включая график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Отмечается, что в ходе беседы затрагивались также ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
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Политика , Ближний Восток , Михаил Богданов , Владимир Путин , МИД , Йемен , Москва , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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