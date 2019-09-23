РФ и Саудовская Аравия готовят визит Путина в Эр-Рияд

Богданов и посол Саудовской Аравии обсудили подготовку визита Путина

Визит Путин в Эр-Рияд запланирован на октябрь.

"В ходе состоявшейся беседы был обсужден комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию, включая график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы затрагивались также ключевые темы региональной повестки дня с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.