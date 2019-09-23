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Евросоюз продолжит финансировать совместные с Карелией программы после 2020 года 

ТАСС 19 минут назад
ЕС и Карелия продолжат проект «Северное измерение»
Фото: РИА Новости
ЕС продолжит финансировать совместные программы с Карелией в рамках "Северного измерения" и приграничного сотрудничества. Об этом в понедельник сообщил журналистам посол Евросоюза в России — глава представительства ЕС в РФ Маркус Флориан Эдерер
"Мы намерены продолжать финансирование программ после 2020 года", — заявил Эдерер.
Сотрудничество Карелии и Евросоюза касается целого ряда направлений, в том числе в рамках крупного проекта "Северное измерение". Сообщество стран работает в регионе в рамках экологических программ, программ приграничного сотрудничества, развития гражданского общества, общий бюджет которых превысил 100 млн евро.
Назвать сумму, которую Евросоюз намерен потратить в последующие годы на совместные программы с регионом, Эдерер не смог, так как объемы финансирования проходят стадию обсуждения. В то же время посол ЕС в России заверил, что сотрудничество будет продолжено.
"Конкретные цифры я называть сейчас не смогу, поскольку в данный момент в Брюсселе страны ЕС как раз обсуждают бюджет на следующий семилетний период с 2021 года. Однако, как я уже заверил главу республики, мы более чем уверены, что программа в рамках "Северного измерения" и приграничного сотрудничества продолжится", — отметил Эдерер.
23 сентября в Карелии начался визит делегации 20 глав дипломатических ведомств государств — членов Европейского Союза. В Петрозаводске прошла презентация инвестиционной привлекательности экономического потенциала Карелии.
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Комментарии
Политика , Европа , ЕС , Республика Карелия
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