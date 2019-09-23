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СФ и Минфин подготовили проект об ужесточении контроля за производством и оборотом медицинского спирта 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Подготовлен проект об ужесточении контроля за спиртом
Фото: РИА Новости
Верхняя палата парламента совместно с министерством финансов РФ подготовили законопроект, направленный на ужесточение контроля за производством и оборотом медицинского спирта. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил его председатель Сергей Рябухин.
«Мы совместно (с Минфином России — прим. Агентства «Москва») подготовили законопроект по ужесточению контроля и сопровождению медицинского спирта. По нашим убеждениям, основной объем контрафакта и серого производства крепкого алкоголя происходит, потому что не учтено медицинское производство», — заявил С. Рябухин.
Сенатор добавил, что законопроект получил положительный отзыв в правительстве РФ.
«Мы получили положительный отзыв на наш законопроект. Будем ждать, что Госдума рассмотрит до конца текущего года вот этот закон об ужесточении производства и оборота медицинского спирта. Это сейчас, к сожалению, выведено из под системы государственного контроля», — заключил С. Рябухин.
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Комментарии
Политика , Общество , Сергей Рябухин , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , Минфин , АГН "Москва"
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