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Сергей Иванов: «На баскетболе должно продаваться пиво» 

Sports.ru + ещё 1 1 час назад
Сергей Иванов: На баскетболе должно продаваться пиво
Фото: РИА Новости
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поддерживает идею разрешить продажу пива на баскетбольных, хоккейных, волейбольных и гандбольных матчах.
«На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят.
Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Ничего такого нет в продаже слабоалкогольных напитков, все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира», — сказал Иванов.
Ранее депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований.
В настоящий момент в России запрещена продажа алкогольной продукции на спортивных мероприятиях.
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Политика , Игорь Лебедев , Сергей Иванов , Дмитрий Свищев , Госдума
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