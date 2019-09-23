Сергей Иванов: «На баскетболе должно продаваться пиво»

В настоящий момент в России запрещена продажа алкогольной продукции на спортивных мероприятиях.

Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми

Sports.ru: последние новости

Василий Березуцкий поддержал актера Павла Устинова, которому дали 3,5 года тюрьмы за сопротивление росгвардейцу во время протестов в Москве

Украинский журналист: «Кононова предлагали киевскому «Динамо». Но ему бы не простили футболку с Путиным»

🏉 Кубок мира-2019 по регби. Италия сыграет с Намибией, Ирландия встретится с Шотландией, Англия против Тонга