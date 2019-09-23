В Совфеде оценили заявления США о «железном занавесе»

В Совфеде оценили слова генерала США о «железном занавесе» России в Черном море

«То, что делается это заявление, — проблема одна — любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет ''угрозу'' для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться. Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки», — передает телеканал RT слова Джабарова.

Ранее командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью украинскому изданию «Сегодня» заявил, что Москва якобы пытается создать новый «железный занавес», который проходит по Черному морю.

По его словам, целью этого «занавеса» является применение силы против стран, не входящих в НАТО. Кроме того, генерал пожаловался на то, что Россия якобы регулярно мешает проведению учений Альянса на акватории Черного моря.