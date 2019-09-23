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В Совфеде оценили слова генерала США о «железном занавесе» России в Черном море 

Rambler News Service 31 минуту назад
В Совфеде оценили заявления США о «железном занавесе»
Фото: РИА Новости
Военные в США делают заявления о «представляющей угрозу» НАТО России, чтобы их государство увеличило военный бюджет. Об этом заявил член Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова американского генерала Бена Ходжеса о «попытках» России создать новый «железный занавес» в Черном море.
«То, что делается это заявление, — проблема одна — любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет ''угрозу'' для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться. Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки», — передает телеканал RT слова Джабарова.
Ранее командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью украинскому изданию «Сегодня» заявил, что Москва якобы пытается создать новый «железный занавес», который проходит по Черному морю.
По его словам, целью этого «занавеса» является применение силы против стран, не входящих в НАТО. Кроме того, генерал пожаловался на то, что Россия якобы регулярно мешает проведению учений Альянса на акватории Черного моря.
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Комментарии1
Политика , В мире , Бен Ходжес , Владимир Джабаров , Совет Федерации , НАТО , Russia Today , США
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