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Путин обсудил с Медведевым бюджет РФ на 2020-2022 годы 

ТК «Звезда» + ещё 7 25 минут назад
Путин обсудил с Медведевым бюджет РФ на 2020-2022 годы
Фото: РИА Новости
По словам премьер-министра России, бюджет будет профицитным в течение ближайших трех лет.
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым параметры бюджета на 2020-2022 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
В ходе беседы российский премьер отметил, что бюджет будет профицитным в течение ближайших трех лет.
«При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объем Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время», — сказал глава правительства РФ.
По словам Дмитрия Медведева, бюджет является главным инструментом достижения национальных целей развития, поставленных в указе президента от 7 мая 2018 года, и решает задачи повышения уровня жизни граждан, а также экономического развития России. При этом премьер подчеркнул, что кабинет министров финансирует эти направления в приоритетном порядке.
Как доложил премьер-министр главе государства, всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет направлено из федерального бюджета около семи триллионов рублей.
«Самая большая статья — это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320», — уточнил Медведев.
Руководитель кабмина также сообщил, что ассигнования на демографию и на образование вырастут примерно на 20 с лишним процентов. Финансирование науки и экологических программ, по словам премьер-министра, увеличится более чем в полтора раза.
Владимир Путин, в свою очередь, поручил Дмитрию Медведеву обеспечить ритмичность финансирования национальных проектов.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Правительство РФ
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