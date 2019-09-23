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«Шпиона США» Смоленкова объявили в розыск 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
«Шпиона США» Смоленкова объявили в розыск
Фото: RTVI
Экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова, которого СМИ назвали информатором американской разведки, в России объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Кто именно стал инициатором розыска, в полиции не уточнили.
В МВД подчеркнули, что информация о Смоленкове, которая есть в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России, по закону может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году ЦРУ эвакуировало из России своего агента. Этот человек якобы передавал информацию о внутренней деятельности Кремля, а также планах президента Владимира Путина. По данным NYT, шпиона решили вывезти на фоне скандала о вмешательстве в американские выборы.
Позже в Telegram-каналах появилась информация, что агентом, о котором сообщили американские СМИ, был Олег Смоленков. Источник «Коммерсанта» в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь идет именно о Смоленкове.
СМИ писали, что в июне 2017-го Смоленков вместе с женой Антониной, работавшей в аппарате правительства РФ, и тремя детьми уехал на отдых в Черногорию. После этого о нем якобы ничего не было известно. «Коммерсант» обнаружил на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости данные о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) некими Олегом и Антониной Смоленковыми.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента, но был уволен два или три года назад. Песков подчеркнул, что должность Смоленкова не относилась к руководящим и не предусматривала прямых контактов с Путиным.
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Комментарии1
Политика , Другое , Происшествия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Правительство РФ , МВД , ЦРУ , Интерпол , CNN
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