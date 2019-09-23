Глава профсоюза полицейских: сокращения госслужащих могут затронуть силовиков

Глава профсоюза полицейских Москвы Михаил Пашкин выразил беспокойство, что реформа Минфина по сокращению числа государственных служащих может распространиться на силовиков. Он отметил, что работа МВД требует масштабной реформы всей системы. Его словам процитировало агентство Ura.ru.

«Если сократить аппарат управления, проверяющих, и увеличить количество сотрудников «на земле», то все будет нормально. Но у нас хоть увеличивай, хоть сокращай — воз будет и дальше там. Потому что совершенно не эффективная система работы [МВД]», — отметил Пашкин, добавив, что работа МВД требует масштабной реформы самой системы, а не сокращений.

Глава профсоюза полицейских Москвы объяснил, что массовые сокращения могут усугубить критическую ситуацию с кадрами в полиции. Так, по его словам, в Останкинском районе столицы вместо трех экипажей ездит одна машина. В случае сокращений нагрузка ляжет на оставшихся сотрудников, что вынудит их уволиться.

«Ну давайте, сокращайте дальше, вообще тогда по «02» никто приезжать не будет — звонить будет некому», — заключил Пашкин.