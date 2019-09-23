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Путин призвал не нарушать права народов выбирать свою судьбу 

Газета.Ru 1 час назад
Путин призвал уважать право народов на самоопределение
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин заявил, что народы имеют право самостоятельно выбирать свою судьбу. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.
Уточняется, что об этом российский лидер сказал на встрече глав органов безопасности и служб разведки стран СНГ.
Путин отметил, что нарушить право народов на выбор судьбы может иностранное вмешательство. Из-за этого ставится под сомнение культурный и государственный суверенитет.
"Наша общая цель — … обеспечить защиту интересов общества, прав и свобод граждан", — подчеркнул Путин.
Он обратился к странам СНГ и призвал не позволять вмешиваться во внутренние дела и процессы стран.
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Политика , Украина , Сергей Нарышкин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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