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В МИД отреагировали на планы Британии создать дивизию против киберугроз 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 15 минут назад
МИД РФ: нас не запугать британскими кибердружинами
Фото: РИА Новости
Россию способна себя защитить от дивизий по борьбе с киберугрозами, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин.
Так он отреагировал на сообщения СМИ о якобы создающейся в Британии дивизии по борьбе с «гибридными действиями», призванной сдерживать якобы «российскую угрозу».
«Подобные сообщения уже даже сложно комментировать всерьез. Западные страны озвучивают их с завидной регулярностью, при этом доказательств причастности России до сих пор никто представить так и не смог просто потому, что таких доказательств нет, таких фактов нет», — цитирует РИА «Новости» Тарабрина.
По его словам, обвинения России в киберагрессии звучат абсурдно, если «вспомнить, что именно наша страна является пионером дискуссий по международной информационной безопасности».
Тарабрин напомнил, что Россия еще 20 лет назад первой подняла в ООН вопрос об кибербезопасности и настояла на принятии Генассамблеей ООН соответствующей резолюции.
«Мы делаем все, чтобы защитить наше киберпространство. У нас для этого достаточно возможностей», — подчеркнул он.
Также дипломат добавил, что сообщения о «дивизиях» носят чисто пропагандистский характер.
«Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили. Поэтому пусть это остается на их совести, а нас «дивизиями» не испугать, мы себя защитим», — отметил Тарабрин.
Ряд британских СМИ сообщал, в армии Соединенного Королевства появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого — воздействовать на общественное мнение и противников государства.
Шестая дивизия призвана «противостоять „пагубной деятельности“, которую якобы ведет Россия.
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Комментарии
Политика , В мире , Владимир Тарабрин , Генассамблея ООН , МИД , ООН , РИА Новости
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