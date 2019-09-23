МИД РФ: нас не запугать британскими кибердружинами

В МИД отреагировали на планы Британии создать дивизию против киберугроз

Владимир Тарабрин. Россию способна себя защитить от дивизий по борьбе с киберугрозами, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД

Так он отреагировал на сообщения СМИ о якобы создающейся в Британии дивизии по борьбе с «гибридными действиями», призванной сдерживать якобы «российскую угрозу».

«Подобные сообщения уже даже сложно комментировать всерьез. Западные страны озвучивают их с завидной регулярностью, при этом доказательств причастности России до сих пор никто представить так и не смог просто потому, что таких доказательств нет, таких фактов нет», — цитирует РИА «Новости» Тарабрина.

По его словам, обвинения России в киберагрессии звучат абсурдно, если «вспомнить, что именно наша страна является пионером дискуссий по международной информационной безопасности».

Тарабрин напомнил, что Россия еще 20 лет назад первой подняла в ООН вопрос об кибербезопасности и настояла на принятии Генассамблеей ООН соответствующей резолюции.

«Мы делаем все, чтобы защитить наше киберпространство. У нас для этого достаточно возможностей», — подчеркнул он.

Также дипломат добавил, что сообщения о «дивизиях» носят чисто пропагандистский характер.

«Если бы у западных стран имелись реальные намерения вести диалог, они бы об этом не говорили. Поэтому пусть это остается на их совести, а нас «дивизиями» не испугать, мы себя защитим», — отметил Тарабрин.

Ряд британских СМИ сообщал, в армии Соединенного Королевства появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого — воздействовать на общественное мнение и противников государства.

Шестая дивизия призвана «противостоять „пагубной деятельности“, которую якобы ведет Россия.