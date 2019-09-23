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Главарей ОПГ предложили сажать отдельно от других российских зэков 

Lenta.ru + ещё 6 20 минут назад
Госдума ужесточила правила содержания главарей ОПГ
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесен законопроект об изолированном содержании главарей организованных преступных группировок (ОПГ) и сообществ. Документ в понедельник, 23 сентября, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторы поправок в уголовно-исполнительный кодекс (УИК) — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также его заместители — Эрнест Валеев и Александр Хинштейн. Поправки касаются лиц, осужденных по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.
Согласно законопроекту, их предлагается содержать отдельно от других заключенных. Для этих целей, среди прочего, предлагается использовать камеры штрафных изоляторов (ШИЗО), помещений камерного типа и единых помещений камерного типа. Авторы документа отмечают, что подобные условия содержания не являются наказанием.
Закон, установивший уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, вступил в силу 12 апреля 2019 года. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Для лидеров организованных преступных группировок исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела.
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Комментарии
Политика , Василий Пискарев , Эрнест Валеев , Александр Хинштейн , Госдума
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