Госдума ужесточила правила содержания главарей ОПГ

Главарей ОПГ предложили сажать отдельно от других российских зэков

Госдуму внесен законопроект об изолированном содержании главарей организованных преступных группировок (ОПГ) и сообществ. Документ в понедельник, 23 сентября, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, их предлагается содержать отдельно от других заключенных. Для этих целей, среди прочего, предлагается использовать камеры штрафных изоляторов (ШИЗО), помещений камерного типа и единых помещений камерного типа. Авторы документа отмечают, что подобные условия содержания не являются наказанием.

Закон, установивший уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, вступил в силу 12 апреля 2019 года. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Для лидеров организованных преступных группировок исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела.