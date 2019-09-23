МИД РФ: Запад не устраивает интеграция в СНГ

МИД России: Запад противодействует интеграции в СНГ «все изощреннее и напористее»

Страны Запада усиливают давление на Россию и противодействуют интеграционным процессам на пространстве Содружества Независимых Государств. Об этом заявил 23 сентября замглавы МИД России Александр Панкин . Он рассказал, в чем заключается это противодействие, в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, передает ТАСС.

«Мы четко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств», — заявил замглавы МИД России Александр Панкин, выступая на совещании руководителей органов безопасности и разведслужб в Казани.

По словам дипломата, Запад использует «все более изощренные и напористые» методы для очернения внешне— и внутриполитического курса России. Особенно активно на этом поприще действуют члены НАТО

«Долгосрочные планы, существующие в отношении наших государств, сочетаются с ситуативными подходами, играющими на наших слабостях и недочетах», — подчеркнул Панкин.

Замминистра иностранных дел добавил, что работа разведывательных служб и внешнеполитических ведомств помогает обеспечивать достоверное понимание намерений участников международных отношений. В тексте приветствия главы МИД РФ Сергея Лаврова , которое Панкин зачитал для собравшихся, также отмечается важность совместной работы для укрепления стабильности и безопасности на пространстве СНГ.

Свое послание участникам встречи передал и президент России Владимир Путин . Его текст озвучил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин . Российский лидер акцентировал внимание на угрозы, исходящие от участившихся по всему миру попыток внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

«Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране», — подчеркнул российский лидер.

Общей целью собравшихся он назвал недопущение таких попыток и защиту от дестабилизации ситуации на территории стран Содружества.