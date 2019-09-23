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Украина отказалась от ПАСЕ из-за России 

Рамблер + ещё 27 25 минут назад
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказалась от участия в осенней сессии, сообщает РИА «Новости».
Глава делегации Лиза Ясько сообщила, что Украина не будет подавать документы на участие в осенней сессии, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Причиной отказа Ясько назвала возвращение России в ПАСЕ «без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины».
Украинская делегация призвала провести расширенные консультации о последствиях возвращения России в организацию.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтверждающую возвращение российской делегации полномочий в организации в полном объеме.
Комментарии366
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Россия и ПАСЕ , Совет Европы , РИА Новости
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