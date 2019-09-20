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МИД Эстонии вызвал посла РФ для разговора о Великой Отечественной 

Вести.Ru 1 час назад
Посол России в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии для разговора о трактовке событий Великой Отечественной войны.
Захарова жестко ответила на претензии Эстонии
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе посольства.
Петров был вызван в эстонское министерство иностранных дел после того, как в прессе рассказал, что Эстонию 75 лет назад освободили бойцы и командиры Красной армии, и подчеркнул, что жители республики чтут подвиг советских солдат. Посол отметил, что достаточно прийти 9 мая на Таллинское военное кладбище и увидеть, сколько цветов лежит у подножия памятника Воину-Освободителю, которые возлагают и русские и эстонцы.
В МИДе Эстонии же считают, что республика оказалась "жертвой двух тоталитарных режимов" — за немецкой оккупацией последовала советская. При этом министр внешнеполитического ведомства страны Урмас Рейнсалу полагает, что Таллин должен потребовать от Москвы финансовой компенсации за "ущерб".
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет термин "советская оккупация", подчеркнув, что требования о компенсации носят сезонный характер и Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.
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Комментарии27
Политика , Видео , Таллин , Эстония
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