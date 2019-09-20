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Посол России уточнил, что будет с суверенитетом Белоруссии 

Вести.Ru 22 минуты назад
Москва уточнила, что будет с суверенитетом Белоруссии
Фото: ТАСС
Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал интеграцию в рамках Союзного государства. По его мнению, каждой стране необходимо сохранить суверенитет.
Соответствующее заявление Мезенцев сделал в пятницу, 20 сентября, в Минске. По его словам, никто и никогда не позволит шагов, которые могли бы каким-то образом нарушить принципы суверенитета, а также независимости двух государств. Мезенцев отметил, что сегодняшний разговор идет о сближении национальных законодательств в социально-экономической сфере.
Российский посол сообщил, что программа действий — это документ, подписанный главами правительств. Мезенцев отметил, что не видит сегодня оснований для кривотолков, поскольку разговор не идет о тех шагах, которые могут каким-либо образом поставить под сомнение успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в России, так и в Белоруссии.
Дмитрий Мезенцев рассказал, что в настоящее время двусторонняя группа продолжает доработку проекта программ. По его словам, на переговорах 6 сентября премьер-министры поставили перед заинтересованными министерствами и перед главами этих ведомств задачу еженедельной плотной работы и сверки позиций.
В пятницу, 20 сентября, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что вокруг программы интеграции с Россией создан ажиотаж на пустом месте и для него нет никаких фактических оснований.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, в свою очередь, заявила, что Минск придерживается абсолютной политической независимости в экономических отношениях с Москвой.
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Комментарии1
Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Наталья Эйсмонт , Анатолий Глаз , МИД , Минск
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