Москва уточнила, что будет с суверенитетом Белоруссии

Посол России уточнил, что будет с суверенитетом Белоруссии

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал интеграцию в рамках Союзного государства. По его мнению, каждой стране необходимо сохранить суверенитет.

Соответствующее заявление Мезенцев сделал в пятницу, 20 сентября, в Минске . По его словам, никто и никогда не позволит шагов, которые могли бы каким-то образом нарушить принципы суверенитета, а также независимости двух государств. Мезенцев отметил, что сегодняшний разговор идет о сближении национальных законодательств в социально-экономической сфере.

Российский посол сообщил, что программа действий — это документ, подписанный главами правительств. Мезенцев отметил, что не видит сегодня оснований для кривотолков, поскольку разговор не идет о тех шагах, которые могут каким-либо образом поставить под сомнение успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в России, так и в Белоруссии.

Дмитрий Мезенцев рассказал, что в настоящее время двусторонняя группа продолжает доработку проекта программ. По его словам, на переговорах 6 сентября премьер-министры поставили перед заинтересованными министерствами и перед главами этих ведомств задачу еженедельной плотной работы и сверки позиций.

В пятницу, 20 сентября, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что вокруг программы интеграции с Россией создан ажиотаж на пустом месте и для него нет никаких фактических оснований.