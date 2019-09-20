Медведев посоветовал чиновникам больше мечтать

Медведев призвал чиновников мечтать при решениях о развитии городов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам и мэрам больше мечтать, чтобы улучшать города. Об этом, как пишет ТАСС, он заявил на форуме «Среда для жизни: города».

«Надо мечтать! Даже если решения воплотятся в жизнь не сегодня, а завтра», — сказал он.

Он пояснил, что решения о развитии населённых пунктов надо принимать не только на основе градостроительных документов и стандартов, но и с ориентиром на будущее.

Для примера он привел Великий Новгород, добраться в который можно на разном транспорте, но не на самолёте.

«Это не потому, что здесь нет аэропорта. Он здесь был, но в 1990-е годы было принято решение ликвидировать аэропорт, застроив взлётно-посадочную полосу коттеджным посёлком», — указал глава правительства.

Как отметил Медведев, все решения должны быть ориентированы как раз в будущее, «основываться на предположении о том, что мы с каждым годом будем улучшать городскую среду».

«Я просто хочу заставить всех призадуматься о простой вещи: люди, которые принимали это решение, так низко оценили потенциал города, что сказали — нам аэропорт не нужен», — подчеркнул он.

Ранее Медведев заявил, что в бюджет заложено более 400 млрд рублей на развитие городской среды.