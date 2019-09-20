Выборы в Донбассе могут пройти уже в следующем году

Глава МИД Украины рассказал о возможных выборах в Донбассе в 2020 году

Вадим Пристайко. Выборы в Донбассе могут состояться уже в следующем году. Такой вариант не исключает глава Министерства иностранных дел Украины

Министр в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что «в идеале» выборы должны быть проведены на всей территории Незалежной.

«Когда у нас будут следующие выборы. В 2020-м? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Журналист, комментируя его слова, отметил, что не верит в реалистичность столь быстрых изменений на востоке Украины. Пристайко ответил, что «вообще ни во что» не верит, подчеркнув, что власти должны попытаться провести выборы в Донбассе.