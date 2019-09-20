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Глава МИД Украины рассказал о возможных выборах в Донбассе в 2020 году 

News.ru + ещё 2 43 минуты назад
Выборы в Донбассе могут пройти уже в следующем году
Фото: РИА Новости
Выборы в Донбассе могут состояться уже в следующем году. Такой вариант не исключает глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Министр в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что «в идеале» выборы должны быть проведены на всей территории Незалежной.
«Когда у нас будут следующие выборы. В 2020-м? Прекрасно. Месяц и дату пусть определяет ЦИК», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
Журналист, комментируя его слова, отметил, что не верит в реалистичность столь быстрых изменений на востоке Украины. Пристайко ответил, что «вообще ни во что» не верит, подчеркнув, что власти должны попытаться провести выборы в Донбассе.
Ранее член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил о необходимости пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе. Он отметил, что сторонам необходим компромисс для примирения, писал News.ru.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Вадим Пристайко , Даниил Гетманцев , МИД , Центризбирком России
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