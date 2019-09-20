Захарова напомнила Польше о недопустимости искажения исторической правды

Захарова прокомментировала мероприятие, приуроченное к началу Второй мировой войны которое прошло 1 сентября в Варшаве без участия России . «Сколько будет делаться подобных заявлений в адрес нашей страны, нашей истории», — приводит слова Захаровой ТАСС.

«С многочисленными историческими материалами итогов Второй мировой войны и уникальными документами из Фондов центрального архива Минобороны России можно ознакомиться на сайте мультимедийного проекта «Память против забвения», о чем пытаются забыть поляки. Речь идет о стране (СССР), которая оказывала эту помощь и которая сама в ней остро нуждалась. Когда США, Франция, Великобритания прекратили репарационные поставки в западную зону Германии, Варшава продолжала получать поставки из восточной зоны — ГДР», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что борьба за историческую правду «осуществляется не пропагандой однобоких исторических оценок, не реконструированием исторических фактов с позиции сегодняшнего дня, а работой с первоисточниками, архивными документами, восстановлением хронологии событий».