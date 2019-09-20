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Председателем крымского парламента второго созыва избрали Константинова 

РИА Новости 52 минуты назад
Избран председатель крымского парламента
Фото: РИА Новости
Председателем государственного совета Крыма второго созыва избран депутат от партии "Единая Россия" Владимир Константинов.
Процедура избрания состоялась в пятницу путем тайного голосования в ходе первой сессии крымского парламента второго созыва. Константинов шел в первой тройке списка ЕР на выборах в парламент республики. В предыдущем созыве госсовета он также занимал пост спикера.
"Избрать Константинова Владимира Андреевича на государственную должность председателя государственного совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе", — говорится в принятом на сессии постановлении.
Константинов избран на срок полномочий парламента второго созыва — на 5 лет.
Владимир Андреевич Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Имеет высшее образование. Почетный профессор Крымского института природоохранного и курортного строительства. Секретарь Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Прошел трудовой путь от помощника машиниста камнерезной машины до председателя крымского парламента.
Выборы в парламент Крыма и местные советы состоялись 8 сентября. По итогам голосования в парламент республики прошли три партии: у ЕР — 60 мандатов из 75, у ЛДПР — 10, у КПРФ — 5.
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Политика , Владимир Константинов , Единая Россия , КПРФ , ЛДПР , Республика Крым
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