Адвокат Трампа просил Украину рассмотреть дело Байдена

Адвокат Трампа Джулиани признал, что просил Украину рассмотреть дело против Байдена

Как отмечает Media ITE, ведущий CNN Крис Куомо просил Джулиани прокомментировать историю с жалобой сотрудника американской разведки в Комитет Конгресса США по вопросам надзора, но адвокат Трампа попытался отвлечь его внимание от этой темы.

«Я рад, что я здесь сегодня вечером, потому что то, что вы сказали, абсолютно ошибочно», — сказал адвокат Трампа.

Потом он быстро вспомнил 2016 год и однозначно заявил, что Джо Байден «подкупил президента Украины , чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело в отношении его сына».

После небольшой перепалки Куомо спросил Джулиани, просил ли тот Украину провести расследование в отношении Джо Байдена. «Нет, на самом деле я этого не делал. Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон », — сказал Джулиани.

Куомо снова спросил: «Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили относительно Джо Байдена у прокурора?».

«Единственное, что я попросил — это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело против Antac», — ответил Джулиани.

«Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?», — спросил Куомо.

«Конечно, да», — ответил Джулиани.

В Соединенных Штатах в 2020 году должны состояться выборы президента. Противником республиканца Трампа будет демократ, экс-вице-президент страны Джо Байден, попавший в эпицентр скандала из-за своей деятельности на Украине.

В частности, он трудоустроил своего сына Хантера в украинскую компанию Burisma, которая после стала фигурантом расследования по делу об уклонении от уплаты налогов.

Под давлением Байдена генпрокурор Украины, инициировавший это расследование, был уволен.