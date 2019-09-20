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Адвокат Трампа Джулиани признал, что просил Украину рассмотреть дело против Байдена 

Украина.ру 1 час назад
Адвокат Трампа просил Украину рассмотреть дело Байдена
Фото: Reuters
Как отмечает Media ITE, ведущий CNN Крис Куомо просил Джулиани прокомментировать историю с жалобой сотрудника американской разведки в Комитет Конгресса США по вопросам надзора, но адвокат Трампа попытался отвлечь его внимание от этой темы.
«Я рад, что я здесь сегодня вечером, потому что то, что вы сказали, абсолютно ошибочно», — сказал адвокат Трампа.
Потом он быстро вспомнил 2016 год и однозначно заявил, что Джо Байден «подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело в отношении его сына».
После небольшой перепалки Куомо спросил Джулиани, просил ли тот Украину провести расследование в отношении Джо Байдена. «Нет, на самом деле я этого не делал. Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон», — сказал Джулиани.
Куомо снова спросил: «Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили относительно Джо Байдена у прокурора?».
«Единственное, что я попросил — это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело против Antac», — ответил Джулиани.
«Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?», — спросил Куомо.
«Конечно, да», — ответил Джулиани.
В Соединенных Штатах в 2020 году должны состояться выборы президента. Противником республиканца Трампа будет демократ, экс-вице-президент страны Джо Байден, попавший в эпицентр скандала из-за своей деятельности на Украине.
В частности, он трудоустроил своего сына Хантера в украинскую компанию Burisma, которая после стала фигурантом расследования по делу об уклонении от уплаты налогов.
Под давлением Байдена генпрокурор Украины, инициировавший это расследование, был уволен.
В начале сентября в США начали расследование относительно возможного давления со стороны президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы Киев продолжил расследование в отношении сына Джо Байдена.
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Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN
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