Кремль отреагировал на план США по прорыву ПВО Калининграда 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского генерала о возможном подавлении ПВО Калининграда, подчеркнул, что все российские регионы надежно защищены. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее издание Breakingdefense.com опубликовало заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана, который отметил, что «есть план, как, например, уничтожить ПВО Калининграда».
«Не мое дело — комментировать заявления военных. Но можно сказать, что, безусловно, безопасность, в самых различных ее аспектах, всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — заявил Песков.
По данным РИА Новости, Минобороны России также ранее подчеркнуло, что Калининград надежно защищен от «любых агрессивных планов», которые разрабатывают в Европе «залетные» генералы из США.