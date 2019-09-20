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Кремль отреагировал на план США по прорыву ПВО Калининграда 

Рамблер + ещё 37 38 минут назад
Кремль отреагировал на план США по прорыву ПВО Калининграда
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского генерала о возможном подавлении ПВО Калининграда, подчеркнул, что все российские регионы надежно защищены. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее издание Breakingdefense.com опубликовало заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана, который отметил, что «есть план, как, например, уничтожить ПВО Калининграда».
«Не мое дело — комментировать заявления военных. Но можно сказать, что, безусловно, безопасность, в самых различных ее аспектах, всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — заявил Песков.
По данным РИА Новости, Минобороны России также ранее подчеркнуло, что Калининград надежно защищен от «любых агрессивных планов», которые разрабатывают в Европе «залетные» генералы из США.
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Политика , Дмитрий Песков , Джеффри Харриган , Министерство обороны , Калининград , США
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