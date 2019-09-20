Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз

Стоимость российских охотничьих ресурсов за 2018 год выросла в 400 раз. 21 вид животных оценен в 267 млрд рублей, говорится в оценке Министерства природы РФ

«В качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, — то есть стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь», — сообщает РБК. Так, одного снежного барана оценили в 100 тысяч рублей, а медведя — в 60 тысяч рублей.

Самыми дорогими среди всех охотничьих ресурсов оказались лоси (88 млрд рублей) и косули (46,7 млрд рублей). Дешевле всего оценили муфлонов (25 млн рублей) и гибриды зубра с бизоном (51 млн рублей).

Также Минприроды обновило оценку стоимости всех лесов на конце 2018 года. Общая стоимость 23 видов деревьев составила около девяти триллионов рублей.

Первая оценка природных ресурсов была опубликована в 2017 году. Тогда стоимость зверей оценили в 0,6 млрд рублей, а лесов — в 5,5 трлн рублей. Такие данные необходимы для учета баланса всех экономических активов и пассивов России, в том числе природных ресурсов.