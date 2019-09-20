Россиян хотят ограничить в доступе к алкоголю

Роспотребнадзор выступил за ограничение доступа россиян к спиртному

Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкогольных напитков в расположенных в жилых домах питейных заведениях.

В ведомстве подчеркнули, что россияне выступают категорически против размещения кафе и баров в жилых домах, реализующих алкоголь. Граждане ежедневно обращаются с требованиями обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время, сообщает РИА Новости.