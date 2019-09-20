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Роспотребнадзор выступил за ограничение доступа россиян к спиртному 

News.ru 2 часа назад
Россиян хотят ограничить в доступе к алкоголю
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкогольных напитков в расположенных в жилых домах питейных заведениях.
В ведомстве подчеркнули, что россияне выступают категорически против размещения кафе и баров в жилых домах, реализующих алкоголь. Граждане ежедневно обращаются с требованиями обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что продажа алкоголя в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров в скором времени может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», поддержали в правительстве РФ.
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Политика , Общество , Единая Россия , Правительство РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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