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США уже размещают оружие в космосе 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 10 часов назад
Лавров: США размещают оружие в космосе
Фото: РИА Новости
Статья Министра иностранных дел Сергея Лаврова «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» посвящена открытию 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава МИД сообщает, что США уже приступили к реализации планов размещения оружия в космосе. По мнению Сергея Лаврова, в зарубежных СМИ уже присутствуют признаки информационной компании, оправдывающей отказ Вашингтона от Договора о тотальном запрещении ядерных испытаний. Как сообщает ТАСС, глава российской дипмиссии напоминает, что США в одностороннем порядке вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году, а в августе 2019 года — прекращено действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По мнению Сергея Лаврова, эти факты создают риск полного уничтожения договорного процесса в области контроля над ракетно-ядерным вооружением.
Также в статье Министр иностранных дел России задевает вопросы умаления значения СССР в победе над фашизмом и «присвоения» звания победителя во Второй мировой войне, утрату возможности единоличного формирования общемировой повестки Западом, особенности так называемого «либерализма», предложения России по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, Африке, Азии, Латинской Америке.
Полный текст статьи Сергея Лаврова «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» размещен на сайте МИД России.
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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , США , Ситуация в мире , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД
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