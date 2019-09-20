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Лавров указал на истинное лицо западного «либерализма» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Министр указал на то, что игнорирование волеизъявления жителей Крыма, демократическим путем выбравшим курс на воссоединение с Россией, противоречат либеральным идеям.
Западные страны позиционируют себя, как защитники либерализма, где во главе угла стоит личность, ее права и свободы. Однако, несмотря на объявленную идеологию, эти же государства занимается политикой санкций, военных угроз и бомбардировкой суверенных государств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Государства, позиционирующие себя как эталон демократии, пекутся о ней только тогда, когда требуют от тех или иных стран "навести порядок" у себя дома по западным лекалам», — написал министр в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего».
Материал Лаврова распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД РФ отметил, что когда от стран Запада ожидают демократического подхода в международных связях, они пытаются в своих интересах трактовать международно-правовые нормы.
По мнению Лаврова, игнорирование волеизъявления жителей Крыма, демократическим путем выбравшим курс на воссоединение с Россией, также противоречит либеральным ценностям.
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Комментарии14
Политика , Видео , Санкции КНДР , Война в Сирии , Крым наш , МИД
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