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Путин подписал указ об индексации окладов чиновников на 4,3% с 1 октября 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Путин повысил оклады чиновников
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами", — говорится в указе.
Кроме того, изменения также касаются федеральных государственных гражданских служащих.
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Политика , Общество , Владимир Путин , МИД
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