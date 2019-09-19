Путин повысил оклады чиновников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами", — говорится в указе.
Кроме того, изменения также касаются федеральных государственных гражданских служащих.