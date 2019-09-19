Политолог: Франция и Германия отвернутся от Украины

Политолог перечислил страны, которые могут отвернуться от Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда» заявила, что Запад устал от Украины ЕС не нравится, что страна не следует советам коллег и не стремится стать менее коррумпированной, а экономику сделать менее олигархической. При этом Кальюлайд отмечает, что даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией, некоторые члены Евросоюза все равно «поступятся интересами Киева ради экономических отношений с Москвой ». Действительно ли Украина теряет авторитет среди западных стран и могут ли изменить к ней отношение и власти США , «Вечерняя Москва» спросила у директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева

— Для американцев коррумпированность — не базовый вопрос, — начал свое рассуждение политолог. — Для Соединенных Штатов Украина, в первую очередь, получатель оружия и страна, которая перестала быть союзником России . Но у Америки есть много претензий к Незалежной, особенно по вопросам военного экспорта. Для Трампа главное, чтобы оружие покупали. Но сегодняшняя Америка от Украины не отвернется, потому что та антироссийская, как в свое время Китай был антисоветским. Для США это очень важно.

Дмитрий Журавлев объяснил, что с Европой отношения обстоят иначе. Ее не устраивает, что Украина никак не хочет выполнять план Минских соглашений, тем самым буквально подставляя союзников.

— Эстония — независимое государство, но находится в очень плотных отношениях со Швецией и Германией, — объяснил Журавлев. — Поэтому я думаю, высказывая свое мнение, эстонский президент в каком-то смысле транслировала позицию своих коллег. Вспомните, чье имя носит план Минских соглашений? Господина Штаймайера, нынешнего президента Германии и бывшего министра иностранных дел. Ему это крайне неприятно. То есть в рамках нормандского формата Украина всем надоела, точнее, Франции и Германии. Эти страны изначально поддержали украинцев, потому рассчитывали хотя бы на имитацию выполнения Минских соглашений, гарантами которых выступают.

Журавлев прокомментировал и высказывание эстонского президента относительно России.

— Она обрисовала позицию несколько жестче, чем будет на самом деле. Речь не идет о том, чтобы поступиться Киевом, поскольку если бы Европа была на подобное готова, то все произошло бы еще в 2014. Это Януковичу можно было дать гарантии, а потом его кинуть. А России дать гарантии и кинуть можно, но это имеет свои негативные последствия. У Германии, Австрии и Франции в одной руке проблемы нефти и газа, а в другой — Минские соглашения, построенные на плане Штаймайера. И они задают украинской стороне резонный вопрос: «Ребят, это же мы предложили, мы вас поддержали. Почему же вы нас ставите в глупое положение?» Но там, конечно, не все просто. Ангела Меркель с поста уходит, и приходит новый лидер ФРГ, который настроен жестко проамерикански. Из-за этого, возможно, политика Германии по отношению к Украине опять сдвинется к ситуации 2014 года. Конечно, в духе «мы против Украины, подавитесь своей нефтью» никто не скажет. Но очень возможно, что после ухода Меркель интонация поменяется.

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