Кремль прокомментировал срыв соглашения по Донбассу

Кремль прокомментировал срыв Украиной соглашения по Донбассу

Вчера представитель Украины на заседании контактной группы, которая проходила в Минске , отказался поставить подпись под «формулой Штайнмайера».

Позиция Украины по «формуле Штайнмайера» подтверждает, что до саммита в нормандском формате необходима подготовительная работа. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», — цитирует RT представителя Кремля.

Как заявил Песков, «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Украиной условий для подписания документа является новой позицией для всех государств, которые ранее декларировали свое согласие с данной формулой.

Накануне,18 сентября, представитель Украины на заседании контактной группы, которая проходила в Минске, отказался поставить подпись под «формулой Штайнмайера».