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Кремль прокомментировал срыв Украиной соглашения по Донбассу 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Кремль прокомментировал срыв соглашения по Донбассу
Фото: globallookpress.com
Вчера представитель Украины на заседании контактной группы, которая проходила в Минске, отказался поставить подпись под «формулой Штайнмайера».
Позиция Украины по «формуле Штайнмайера» подтверждает, что до саммита в нормандском формате необходима подготовительная работа. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», — цитирует RT представителя Кремля.
Как заявил Песков, «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Украиной условий для подписания документа является новой позицией для всех государств, которые ранее декларировали свое согласие с данной формулой.
Накануне,18 сентября, представитель Украины на заседании контактной группы, которая проходила в Минске, отказался поставить подпись под «формулой Штайнмайера».
«Формула Штайнмайера» определяет, каким образом будет применяться закон об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР. Сначала его должны ввести на день выборов, а потом, после публикации отчета ОБСЕ об их результатах на постоянной основе.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , ОБСЕ , Минск
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