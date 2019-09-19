Сенатором от Москвы стала Инна Святенко

В четверг в столичном парламентском центре проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва. Сенатор выбирался путем тайного голосования. На этот пост была выдвинута всего одна кандидатура — Святенко.

"Наделить Инну Юрьевну Святенко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Московской городской думы", — объявила по итогам голосования председатель счетной комиссии Людмила Гусева.

В свою очередь Святенко отметила, что она уже 15 лет является депутатом Мосгордумы, за это время занималась вопросами не только безопасности, но и самых разных сфер, и работа в Совете Федерации даст ей возможность работать на благо москвичей и почерпнуть опыт других субъектов федерации.

"Я работала в основном в комиссии по безопасности, но, тем не менее, это не мешало мне быть редактором законопроектов, связанных и с бюджетно-финансовой политикой, и с экологической, здравоохранением. И важно то, что необходимо именно москвичам. Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей", — сказала она.

В настоящее время сенатором от столичного парламента является Зинаида Драгункина , она избиралась представителем от Мосгордумы в Совете Федерации с 2005 года. Она была вновь избрана депутатом Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года, однако не представила свою кандидатуру для участия в выборах следующего созыва.