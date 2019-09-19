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Сенатором от Москвы стала Инна Святенко 

РИА Новости 47 минут назад
Сенатором от Москвы стала Инна Святенко
Фото: РИА Новости
Депутат Мосгордумы Инна Святенко, которая в предыдущем созыве МГД возглавляла комиссию по безопасности, выбрана новым представителем столичного парламента в Совете Федерации.
В четверг в столичном парламентском центре проходит первое заседание Мосгордумы нового созыва. Сенатор выбирался путем тайного голосования. На этот пост была выдвинута всего одна кандидатура — Святенко.
"Наделить Инну Юрьевну Святенко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Московской городской думы", — объявила по итогам голосования председатель счетной комиссии Людмила Гусева.
В свою очередь Святенко отметила, что она уже 15 лет является депутатом Мосгордумы, за это время занималась вопросами не только безопасности, но и самых разных сфер, и работа в Совете Федерации даст ей возможность работать на благо москвичей и почерпнуть опыт других субъектов федерации.
"Я работала в основном в комиссии по безопасности, но, тем не менее, это не мешало мне быть редактором законопроектов, связанных и с бюджетно-финансовой политикой, и с экологической, здравоохранением. И важно то, что необходимо именно москвичам. Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей", — сказала она.
В настоящее время сенатором от столичного парламента является Зинаида Драгункина, она избиралась представителем от Мосгордумы в Совете Федерации с 2005 года. Она была вновь избрана депутатом Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года, однако не представила свою кандидатуру для участия в выборах следующего созыва.
Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. Cамовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" — по три. Во вторник 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности.
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Комментарии1
Политика , Зинаида Драгункина , Людмила Гусева , Инна Святенко , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Госдума , Справедливая Россия , Совет Федерации , КПРФ
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